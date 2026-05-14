Üsküdar'da 3 araçta yangın: Park halinde alev aldılar

14.05.2026 - 09:12Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 3 araçta yangın çıktı. Park halinde alev alan araçlara itfaiye müdahale etti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek başka bir otomobile ve kamyonete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

