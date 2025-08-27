Uşakspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (2025)

Haberin Devamı

Türkiye futbolunun en çekişmeli liglerinden biri olan 3. Lig, yeni sezona start veriyor. D Grubu'ndaki bu kritik maç, iki ezeli takımı karşı karşıya getiriyor.

Uşakspor Altay maçı ne zaman?

2025-2026 sezonu 3. Lig D Grubu'nun ilk hafta mücadalesinde Uşakspor, Altay SK'yi kendi sahasında ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 7 Eylül 2025 Pazar günü Uşakspor'un stadı Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sezonun açılış maçlarından biri olması nedeniyle her iki takım taraftarı da üç puanın peşinde.

Uşakspor Altay maçı saat kaçta?

Maçın oynanacağı tarih net olmakla birlikte, maçın başlama saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, maç saatlerini genellikle hafta içerisinde duyurur. Taraftarların, bu önemli ayrıntı için TFF'nin ve kulüplerin sosyal medya hesaplarını ile resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekmektedir.

3. Lig maçlarının yayın hakları bu sezon Bi Kanal ve Sıfır TV'de bulunuyor. Her iki kanal da maçları YouTube platformları üzerinden canlı yayınlıyor. Uşakspor - Altay maçının da Bi Kanal veya Sıfır TV'nin YouTube kanallarından birinde canlı olarak yayınlanması son derece muhtemel. Kesin yayın bilgisi için maçtan önceki günlerde kanalların resmi duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.