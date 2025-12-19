GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi
HaberlerGündem Haberleri Uşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi

Uşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi

19.12.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi

Uşak Belediyesi, 18 milyonu aşan vergi borcuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan borcu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin listesinde yer aldı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Uşak Vergi Dairesine kayıtlı olup 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini açıkladı. 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla borç tutarı 5 milyonluk sınırı aşan firmaların yer aldığı askıda, Uşak’ta 84 kurum, kuruluş ve işletmeler yer aldığı görüldü.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi belli oldu! İlk 10'da sürpriz
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi belli oldu! İlk 10'da sürpriz

86 mükellefin toplam vergi borcunun 2,33 milyar TL'ye ulaştığı listede tekstil, akaryakıt, inşaat, madencilik, gıda, nakliye, kimya, deri, plastik geri dönüşüm ve petrol ürünleri ticareti gibi birçok sektörün yanı sıra kamu kurumları da olduğu görüldü. Toplam vergi borcu 18 milyon 703 bin 883,01 TL’ye ulaşan Uşak Belediyesine bağlı Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. listenin 27’inci sırasında yer alarak, vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler arasında üst sıralarda yer aldı.

    Güncel Haberler

    2 bin rakımlı Tersun Dağı geçidinde kış manzaraları görenleri büyülüyor
    #Gündem

    2 bin rakımlı Tersun Dağı geçidinde kış manzaraları görenleri büyülüyor

    Uşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi
    #Gündem

    Uşak Belediyesi'nin vergi borcu açıklandı! Borcunu ödemeyen belediye kara listeye girdi

    Adana'dan ChatGPT'ye seslendi: Yüreğir ile sorununuz nedir?
    #Gündem

    Adana'dan ChatGPT'ye seslendi: Yüreğir ile sorununuz nedir?