Urla'da binlerce meşe palamudu hayatla buluştu!

Büyük küçük tüm Barbarosluların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yanan ormana sahip çıkılarak geleceğe umut olacak bir adım atıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğa bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.

Etkinlik sonunda yapılan kısa konuşmada çocuklara teşekkür edilirken, bahar aylarında ekilen tohumların yeşermesinin yine çocuklarla birlikte kontrol edileceği ve o gün doğanın içinde küçük bir piknik yapılacağı sözü verildi.



Program kapsamında, yangın söndürmede kritik rol oynayan göletlerde de fotoğraflar çekildi. Bu alanların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, doğa ve su kaynaklarının birlikte korunması gerektiği bir kez daha dile getirildi.



Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katılan çocuklara, ailelerine ve destek veren tüm Barbaroslulara teşekkür edilerek, doğayı koruma ve yeniden yeşertme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.