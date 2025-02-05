Üreticiler 24 saat kuzu nöbeti tutuyor! Sebebi çok başka...

Bölgede görülen şap hastalığından dolayı tedirgin olan üreticiler, adeta Covid-19 salgınında olduğu gibi sıkı tedbirler alıyor.

Tunceli’de yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla yılın ilk kuzuları doğarken besicileri de tatlı bir telaş sardı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, ağıllar 24 saat nöbet tutuyor. Öte yandan üreticiler, Erzincan, Bingöl ve Elazığ’ın bazı ilçelerinde görülen şap hastalığı nedeniyle tedirgin. İlçede tedbir olarak 15 günlük karantina uygulanırken üreticiler ise kurallara sıkı bir şekilde uyuyor. Küçükbaş hayvan üretiminin en yoğun yapıldığı Çemişgezek ilçesinde üreticiler, adeta Covit-19 salgınında olduğu gibi sıkı tedbirler alıyor.



"Covid-19 tedbirleri neyse, aynı o tedbirlere uyuyoruz"



Çemişgezek Cebe köyünde küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Acun "Mesleğimiz küçükbaş hayvancılıktır. Hayvanlarımızın doğum dönemi başladı. Bu dönemde hem işimizin zorluğu ile uğraşırken öte yandan da çevre illerimiz olan Erzincan, Elazığ, Bingöl'de görülen şap hastalığından ötürü endişeliyiz. Şu anda Çemişgezek ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Ancak biz yine de karantina tedbirlerine uyuyoruz. Sağ olsun ilçe kaymakamımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tedbiren aldığı bu karantina önlemine uyuyoruz. Hem de süreci takip ediyoruz. Hayvanlarımıza hastalık bulaşmaması için Covid-19 tedbirleri neyse, aynı o tedbirlere uyuyoruz ve kendimizi, hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.



Koyunların yavrulama döneminin başladığını dile getiren Acun, "Bizim bu kuzulama döneminde en büyük endişemiz E.coli dediğimiz bir hastalık var. E.coli hastalığına hayvanlarımızı bulaştırmamak için elimizde gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. İnşallah şap hastalığı ve E.coli hastalığından hayvanlarımızı korumayı başarırız. Bir yandan şap hastalığına hayvanlarımızın yakalanmaması için büyük çaba gösteriyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Hele hele bu doğum döneminde olan zorluk daha da artıyor. Günün 24 saati hayvanların başında, nöbetleşerek bekliyoruz. Çünkü hayvanın doğumu esnasında yanında olmak zorundayız. Bundan dolayı da gerçekten işimiz zor. Günün 24 saati başında beklemek zorunda kalıyoruz. Tabi bu konuda ilçe tarım müdürlüğümüz, ilçe tarımda görev yapan veteriner arkadaşlarımızla da, sürekli bu konularda irtibat halindeyiz. Sağ olsunlar, onlar da hayvanlarımızın durumunu takip ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara da ayrıca müteşekkiriz bu konuda. Bütün üretici arkadaşlarıma da bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını yüce Allah'tan dilerim" diye konuştu.



"Günün 24 saati sürekli, değişmeli şekilde bekliyoruz"



Küçükbaş hayvan üreticisi Resul Özen, "Bir taraftan şap hastalığı kaygısı var. Bunun üzerine bir de hayvanlarımızın doğumu var. O da bayağı yorucu. Doğum dönemi bayağı yorucu. Çünkü günün 24 saati hayvanlarımızın yanında olmamız lazım. Hayvanlarımızın hastalık kapmasından korkuyoruz. O konuda her türlü tedbiri alıyoruz. Bu ay biraz zor. Doğumlar başladı. Bazen koyunların İkiz doğurma ihtimalleri oluyor. Kuzuyu almama ihtimali oluyor. Kuzu doğunca ağız sütü vermek zorundayız. Vermezsek ağızlar kilitlenip donuyor, ölüyor. Ondan sonra hastalık kapıyor. Bu bir ay içerisinde mecburi yorgunluğumuz, uykusuzluğumuz oluyor. Hayvancılıkla uğraştığımız için biraz daha sıkıntılarımız olacak. Günün 24 saati sürekli, değişmeli şekilde bekliyoruz. Eve gidip yemek yiyip tekrar geri geliyoruz. Evde 2 saat, 3 saat uyuyoruz. Tekrar gel, tekrar git. Yani hayvanların içinden çıkamıyoruz. Bir yere bırakıp gidemiyoruz. Bazen koyunlar sorunlu doğuyor. Koyunların yemini falan düzenli vermek zorundayız. Suyuna yemine dikkat ediyoruz" dedi.



"Biz de bu karantinaya uyuyoruz"



Özen, "Kuzuların hastalanmaması için çok dikkat ediyoruz. Çevre illerde şap hastalığı var. Erzincan, Bingöl ve Elazığ'da var. Sağ olsun Çemişgezek Kaymakamımız Cüneyt Zor ve ilçe tarım ekibimiz tedbir amaçlı karantina kararı almış. Biz de bu karantinaya uyuyoruz. Elimizden geldiğince dışarıya ya da dışarıdan içeriye hayvan sokmamaya çalışıyoruz. Bu aralar çok zor dönem geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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