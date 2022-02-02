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Ünlü model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu!

İstanbul Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize düştü. Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık" dedi.

02.02.2022 - 12:28 | | Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)
Ünlü model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu!

Olay dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi. 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi kısa sürede suya gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti. 

"SUYUN ALTINDAYDIK" 

Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5  metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Zaten su vardı. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi. Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Taksi ise sabah saatlerinde  denizden çıkarıldı.

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