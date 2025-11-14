GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜnlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?
HaberlerGündem Haberleri Ünlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?

Ünlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?

14.11.2025 - 16:21Güncellenme Tarihi:
ABONE OL

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın son günlerde yaptığı açıklamalar, deprem korkusu yaşanan Türkiye’de paniğe sebep oldu.

Ercan, “Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınına bağlanarak “Asla oturmayın” dediği ilçeleri tek tek sayarken, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan şunları söyledi:

“Beklenen büyük deprem İstanbul içinde değil, İstanbul dışında Kuzey Marmara’da gerçekleşecek. Bir değil, iki farklı yerde deprem olacak.”

 

Güncel Haberler

Ünlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?
#Gündem

Ünlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?

Gebzeli çiftçiye büyük destek! Ücretsiz 500 bin adet dağıtıldı
#Gündem

Gebzeli çiftçiye büyük destek! Ücretsiz 500 bin adet dağıtıldı

Sivas'ta uçurumun kıyısına inşa edildi! Ziyaretçisi hiç eksik olmuyor
#Gündem

Sivas'ta uçurumun kıyısına inşa edildi! Ziyaretçisi hiç eksik olmuyor