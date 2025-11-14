Ünlü deprem uzmanı açıkladı: 'Sakın oturmayın' dediği ilçeler neresi?
14.11.2025 - 16:21Güncellenme Tarihi:
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın son günlerde yaptığı açıklamalar, deprem korkusu yaşanan Türkiye’de paniğe sebep oldu.
Ercan, “Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınına bağlanarak “Asla oturmayın” dediği ilçeleri tek tek sayarken, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan şunları söyledi:
“Beklenen büyük deprem İstanbul içinde değil, İstanbul dışında Kuzey Marmara’da gerçekleşecek. Bir değil, iki farklı yerde deprem olacak.”