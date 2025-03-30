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Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

30.03.2025 - 16:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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