Üniversitedeki silahlı saldırgana 7 yıl hapis

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ömer Ulusoy, sanıklar ve müştekilerin avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan 13 sanık katılmadı.



Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunmasının ardından sanık avukatları beraat talebinde bulunurken, müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istediler.



Son sözleri sorulan Ulusoy, kullandığı silahın oyuncak bir silah olmadığını belirterek, "Silahtan dolayı mağdur olan bir insan varsa suçlamayı kabul ederim. Takdir mahkemenizindir" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Ulusoy'u "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezasını 9 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği belirtilerek, ceza yarı yarıya indirilerek 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sanığa, "ruhsatsız silah" taşımaktan önce 1 yıl 3 ay hapis ve 36 gün adli para cezası veren mahkeme heyeti, silahın eğitim öğretim kurumlarında taşınması nedeniyle cezasını iki kat artırarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 72 gün adli para cezasına çarptırdı.



Ayrıca, her iki suçtan da sanığa indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.



Diğer sanıklar serbest

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Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ahmet Çuhadar, İ.A.T., Mehmet Şahin, Savaş Yıldız ve Tahir Kara hakkında "Tehdit" suçundan 2 yıl hapis cezası verirken, yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle 6'da bir oranında indirim yaparak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan Tahir Kara ve Mehmet Şahin'in adli sicil kayıtlarına göre kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olmaları, eylem nedeniyle somut ölçülebilir bir zararın ortaya çıkmaması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklardan İ.A.T. , Savaş Yıldız ve Ahmet Çuhadar'ın cezaları ise duruşmalardaki iyi halleri ve bir daha suç işlemeyecekleri kanaatiyle ertelendi.



Diğer sanıklar Ahmet Bekmez, Ayvaz Ötekikıvılcım, Çağrı Biber, Ergün Akyol, Hasan Alpboğa, Hayrettin Yakıt, Mehmet Çelik ve Muzaffer Çelebi hakkındaki kamu malına zarar vermekten 1'er yıl hapis cezasının, önce yargılamadaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle indirim yapılarak 10 aya ardından da ertelenmesine karar verildi.



Olayın geçmişi

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Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde 6 Nisan 2008 günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda tabancayla ateş eden Ömer Ulusoy, Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 14'üncü duruşmada 5 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Diğer sanıklar ise beraat etmişti.