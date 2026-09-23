Ordu modern meydanına kavuştu: 1450 metrekare alan ayrıldı

Ordu’da 1450 metrekare alan üzerine uygulanan Gölköy Meydanı çalışmaları kapsamında 870 metrekare sert zemin oluşturulurken, 250 metrekarelik alana çocuk oyun grubu kuruldu. Yeşil alanlarda ise 300 adet bitki dikimi gerçekleştirilerek toprak tesviyesi ve çim tohumu ekimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca taş duvar imalatı, dekoratif aydınlatma, kent mobilyaları ve çöp kutularının yerleştirilmesi işlemleri tamamlandı. İlçenin merkezi konumunda yer alan meydan, yapılan düzenlemelerin ardından vatandaşların dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği bir alana dönüştürüldü.



Gölköy Meydanı’nın, çocuk oyun alanı, yeşil alanları ve sosyal kullanım imkanlarıyla ilçenin kent estetiğine katkı sağlaması ve vatandaşların buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.