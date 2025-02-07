Umreye gidecekler dikkat! Suudi yetkililer yeni düzenlemeyi açıkladı

Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

YÖNERGE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE İLETİLDİ

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi. 10 Ocak’ta yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelen Umreciler için söz edilen aşı zorunluydu. Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.(DHA)