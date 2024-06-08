Hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek hac ibadeti dışında umre ibadetine yönelik de tarih bilgisi geldi. Peki, 2024-2025 umre dönemi ne zaman başlayacak? Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre kayıtları için gerekli belgeler neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 22 Temmuz itibariyle başlayacak. Kutsal topraklara kavuşmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını 10 Haziran tarihinden itibaren İl/İlçe Müftülükleri ve e-devlet üzerinden yapabilecek.

Umre vizesi için gereken belgeler şunlardır:

En az 1 yıl geçerlilik süresine sahip yeni çipli pasaport. (Umre için pasaport nasıl çıkartılır: https://www.hicretturizm.com/umre-icin-pasaport-nasil-cikartilir-hac-vizesi-sartlari/)

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Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Ek bilgi: 0-8 yaş aralığındaki çocuklar yanlarında erkek akrabaları olsa dahi anneleri olmadan Umre vizesi almaları mümkün değildir. Ayrıca Umre vizesi alımında tüm evraklar tam olsa dahi yüzde yüz kesin bir sonuç alınması garanti değildir.

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