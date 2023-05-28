GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümit Özdağ: Yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi
ABONE OL

Ümit Özdağ: Yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'yla 24 Mayıs'ta protokol imzalandığını belirterek, "Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor" dedi.

28.05.2023 - 23:33 | | DHA
Ümit Özdağ: Yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2'nci ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'YURTTAŞLARIMIZI ZAFER PARTİSİ'NE DAVET EDİYORUM'

Artık ne küresel güçlerin ne de Türk siyaseti unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği olduğunu vurgulayan Özdağ, "21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk milletinin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk milletinin zaferi ile taçlandıracağız" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu: Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

Bakan Soylu: Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz