UluslararasÄ± DiyarbakÄ±r KÄ±sa Film Festivali'nde kazananlar belli oldu
DiyarbakÄ±r KÃ¼ltÃ¼r Sanat ve Sinema DerneÄŸi ( Disineder) olarak T.C. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Sinema Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n destekleriyle DiyarbakÄ±r KÃ¼ltÃ¼r Yolu bÃ¼nyesinde, YÃ¶netmen & YapÄ±mcÄ± Serhat GÃ¶nenâ€™in direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 18-20 Ekim 2024 tarihlerinde DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸen 3.UluslararasÄ± DiyarbakÄ±r KÄ±sa Film Festivalinde Nevada Coffee Amfi Sahnesinde gerÃ§ekleÅŸen gala gecesinde Ahmet Arif Emek Ã–dÃ¼lÃ¼ Oyuncu Meral Ã‡etinkayaâ€™ya, Sami Hazinses Emek Ã–dÃ¼lÃ¼ ise Oyuncu Necmettin Ã‡obanoÄŸluâ€™na verildi.
Ulusal Kurmaca JÃ¼risinde; HÃ¼seyin Karabey, Didem EllialtÄ±, Ä°ÅŸtar GÃ¶kseven, Feride Ã‡etin, Hakan KÃ¶rezli, Ulusal Belgesel JÃ¼risinde; Tayfur AydÄ±n, Nafiseh Laleh, Bora DavutoÄŸlu, UluslararasÄ± Kurmaca JÃ¼risinde ise Kenan Mansur DoÄŸru, Ftesa Hazrolli, Ramazan KÄ±lÄ±Ã§ yer aldÄ±.
Nevada Coffee Amfi Sahnesinde KÄ±vanÃ§ TerzioÄŸlu'nun ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Meral Ã‡etinkaya ve Necmettin Ã‡obanoÄŸlu ile Masterclass, Oyunculuk ve Kariyer YolculuÄŸu Ãœzerine'de Aleyna Seymen ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde SavaÅŸ SatÄ±ÅŸ sÃ¶yleÅŸisi gerÃ§ekleÅŸti.
3.ULUSLARARASI DÄ°YARBAKIR KISA FÄ°LM FESTÄ°VALÄ°NDE KAZANANLAR;
UluslararasÄ± Kurmaca JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Central Hospital - Vahid Navid Nami
UluslararasÄ± Kurmaca En Ä°yi Film; This Ä°s Not Norway
Ulusal Belgesel JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Ekmek Teknesi - Meryem AteÅŸ & Hakan Varankaya
Ulusal Belgesel En Ä°yi Film; Ä°yi Ã–lÃ¼m - Hasan Ete
Ulusal Kurmaca En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu; Dank Ecem GÃ¼ndoÄŸan
Ulusal Kurmaca En Ä°yi Erkek Oyuncu; ÅžÃ¶yle AnlatayÄ±m - Baran BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±
Ulusal Kurmaca JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Dank - Tuvana Simin GÃ¼nay
Ulusal Kurmaca En Ä°yi Senaryo; Eksi Bir - Ã–mer Ferhat Ã–zmen
Ulusal Kurmaca En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni; DÃ¼nyada Ã–yle Åžeyler Olmuyor - OrÃ§un Ã–zkÄ±lÄ±nÃ§
Ulusal Kurmaca En Ä°yi YÃ¶netmen; Eksi Bir - Ã–mer Ferhat Ã–zmen
Ulusal Kurmaca En Ä°yi Film; KaÃ§ GÃ¼n SÃ¼recek - Abdullah Ã‡eper
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