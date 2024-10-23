UluslararasÄ± DiyarbakÄ±r KÄ±sa Film Festivali'nde kazananlar belli oldu

Ulusal Kurmaca JÃ¼risinde; HÃ¼seyin Karabey, Didem EllialtÄ±, Ä°ÅŸtar GÃ¶kseven, Feride Ã‡etin, Hakan KÃ¶rezli, Ulusal Belgesel JÃ¼risinde; Tayfur AydÄ±n, Nafiseh Laleh, Bora DavutoÄŸlu, UluslararasÄ± Kurmaca JÃ¼risinde ise Kenan Mansur DoÄŸru, Ftesa Hazrolli, Ramazan KÄ±lÄ±Ã§ yer aldÄ±.



Nevada Coffee Amfi Sahnesinde KÄ±vanÃ§ TerzioÄŸlu'nun ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Meral Ã‡etinkaya ve Necmettin Ã‡obanoÄŸlu ile Masterclass, Oyunculuk ve Kariyer YolculuÄŸu Ãœzerine'de Aleyna Seymen ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde SavaÅŸ SatÄ±ÅŸ sÃ¶yleÅŸisi gerÃ§ekleÅŸti.



3.ULUSLARARASI DÄ°YARBAKIR KISA FÄ°LM FESTÄ°VALÄ°NDE KAZANANLAR;

UluslararasÄ± Kurmaca JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Central Hospital - Vahid Navid Nami

UluslararasÄ± Kurmaca En Ä°yi Film; This Ä°s Not Norway

Ulusal Belgesel JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Ekmek Teknesi - Meryem AteÅŸ & Hakan Varankaya

Ulusal Belgesel En Ä°yi Film; Ä°yi Ã–lÃ¼m - Hasan Ete

Ulusal Kurmaca En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu; Dank Ecem GÃ¼ndoÄŸan

Ulusal Kurmaca En Ä°yi Erkek Oyuncu; ÅžÃ¶yle AnlatayÄ±m - Baran BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±

Ulusal Kurmaca JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼; Dank - Tuvana Simin GÃ¼nay

Ulusal Kurmaca En Ä°yi Senaryo; Eksi Bir - Ã–mer Ferhat Ã–zmen

Ulusal Kurmaca En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni; DÃ¼nyada Ã–yle Åžeyler Olmuyor - OrÃ§un Ã–zkÄ±lÄ±nÃ§

Ulusal Kurmaca En Ä°yi YÃ¶netmen; Eksi Bir - Ã–mer Ferhat Ã–zmen

Ulusal Kurmaca En Ä°yi Film; KaÃ§ GÃ¼n SÃ¼recek - Abdullah Ã‡eper

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