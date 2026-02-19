Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...

Haberin Devamı

47 milyar 753 milyon TL bedelle ihalesi sonuçlanan 106 kilometrelik Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı projesi için süreç resmen tamamlandı. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak stratejik hat, bölge ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

İhalenin sonuçlanmasının ardından gözler, söz konusu koridorun sağlayacağı ekonomik katkıya çevrildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem yük hem de yolcu taşımacılığında kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER BEKLENİYOR

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; demiryolu hattının devreye girmesiyle özellikle sanayi ve tarım ürünlerinin limanlara daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetle ulaştırılması planlanıyor. Bu yatırımın, Adana başta olmak üzere bölgedeki ticari kapasiteyi artırması bekleniyor.

Artacak lojistik hareketliliğin istihdama ve yerel kalkınmaya doğrudan olumlu katkı sunacağı öngörülüyor. Yeni hat, ticaret akışını hızlandırarak ekonomik canlılığı destekleyecek önemli bir altyapı yatırımı olarak değerlendiriliyor.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Yüksek standartlı demiryolu ağının tamamlanmasıyla birlikte yalnızca yük taşımacılığında değil, yolcu taşımacılığında da hız ve konforun artması bekleniyor. Proje kapsamında 26 köprü, 8 aç-kapa tünel ve çok sayıda geçit inşa edilerek zorlu coğrafi engeller aşılacak.

Seyahat sürelerinde belirgin düşüş hedeflenen hat, Türkiye’nin güney-kuzey aksındaki en kritik ulaşım ağlarından biri olmaya aday gösteriliyor.