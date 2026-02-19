GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUlukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...
HaberlerGündem Haberleri Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...

Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...

19.02.2026 - 12:34Güncellenme Tarihi:
Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...

47 milyar 753 milyon TL bedelle ihalesi tamamlanan 106 kilometrelik Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın, yük ve yolcu taşımacılığında kesintisiz ulaşım sağlayarak bölge ekonomisine güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.

Haberin Devamı

47 milyar 753 milyon TL bedelle ihalesi sonuçlanan 106 kilometrelik Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı projesi için süreç resmen tamamlandı. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak stratejik hat, bölge ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

İhalenin sonuçlanmasının ardından gözler, söz konusu koridorun sağlayacağı ekonomik katkıya çevrildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem yük hem de yolcu taşımacılığında kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

İLGİLİ HABER

Faizsiz ev sahibi olma fırsatı! Emlak Konut GYO'dan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'... Detaylar açıklandı
Faizsiz ev sahibi olma fırsatı! Emlak Konut GYO'dan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'... Detaylar açıklandı

BÖLGE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER BEKLENİYOR

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; demiryolu hattının devreye girmesiyle özellikle sanayi ve tarım ürünlerinin limanlara daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetle ulaştırılması planlanıyor. Bu yatırımın, Adana başta olmak üzere bölgedeki ticari kapasiteyi artırması bekleniyor.

Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adananın ticari kapasitesi katlanacak Bölge ekonomisine dev katkı...

Artacak lojistik hareketliliğin istihdama ve yerel kalkınmaya doğrudan olumlu katkı sunacağı öngörülüyor. Yeni hat, ticaret akışını hızlandırarak ekonomik canlılığı destekleyecek önemli bir altyapı yatırımı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABER

Adana'da dev hamle, bir ilk olacak! Çalışmalar hızlandı, trafik çilesi bitiyor
Adana'da dev hamle, bir ilk olacak! Çalışmalar hızlandı, trafik çilesi bitiyor

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Yüksek standartlı demiryolu ağının tamamlanmasıyla birlikte yalnızca yük taşımacılığında değil, yolcu taşımacılığında da hız ve konforun artması bekleniyor. Proje kapsamında 26 köprü, 8 aç-kapa tünel ve çok sayıda geçit inşa edilerek zorlu coğrafi engeller aşılacak.

Haberin Devamı

Seyahat sürelerinde belirgin düşüş hedeflenen hat, Türkiye’nin güney-kuzey aksındaki en kritik ulaşım ağlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

 

    Güncel Haberler

    Mardin'de kilometrelerce kuyruk oluşuyor: Ziyaretçi akını var!
    #Gündem

    Mardin'de kilometrelerce kuyruk oluşuyor: Ziyaretçi akını var!

    Kocaeli'de ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?
    #Gündem

    Kocaeli'de ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

    Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...
    #Gündem

    Ulukışla ve Yenice lojistik üssü olacak, Adana'nın ticari kapasitesi katlanacak! Bölge ekonomisine dev katkı...