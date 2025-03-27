Uludağ'daki otel yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın nedeni belli oldu

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne, ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.

YANGIN, SÜS BİTKİSİNDEN ÇIKMIŞ; O ANLAR OTEL KAMERASINDA

Bursa Uludağ’da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.