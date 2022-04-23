Ülkü Adatepe kimdir, neden öldü? Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe hakkında merak edilenler…

Atatürk hayatını kaybedinceye kadar ona yurt gezilerine götürmüş, Atatürk’ün çocuk sevgisinin simgesi haline gelen Ülkü Adatepe’yi 23 Nisan Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı ile bir kez daha anmak için hayatını ve hayatına ilişkin önemli detayları derledik.

ÜLKÜ ADATEPE KİMDİR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın evlatlık kızı Vasfiye Hanım ile Fransızca öğretmeni ve gar şefi Mehmet Tahsin Çukurluoğlu'nun kızıdır. Zübeyde Hanım'ın küçük yaştan itibaren yetiştirdiği Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım'ın ölümünden sonra bir süre Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'la kalmış, Atatürk kendisini Gazi Orman Çiftliği'nde istasyon şefliği yapan Mehmet Tahsin Bey'le evlendirmişti.



Vasfiye Hanım ile Mehmet Bey'in çocukları olacağını öğrendiğinde ister kız, ister erkek olsun Ülkü isminin verilmesini isteyen Atatürk, 9 aylıkken Ülkü'yü Çankaya Köşkü'ne aldırdı ve biraz büyüdüğünde onu yurt gezilerine götürmeye başladı.



Yıllar boyu kullanılan ünlü Türk alfabesi kapağında Atatürk'ün isteği üzerine Atatürk'ü minik Ülkü'ye harfleri öğretirken gösteren İhap Hulusi tarafından yapılmış resimleri yer aldı. Ülkü, Atatürk'ün çocuk sevgisinin simgesi oldu.

Manevi babası Atatürk öldüğünde Ülkü altı yaşındaydı. Atatürk'ün ölümünden sonraki dönemde eğitimini tamamlamadı.



Genç yaşta evlendi. İlk evliliğini Atatürk'ün bir diğer manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in amcasının oğlu olan üsteğmen Fethi Doğançay, ikinci evliliğini yağ tüccarı Yeşua Bensusen, üçüncü evliliğini ise işadamı Öke Adatepe ile yaptı.



İlk evliliğinden iki erkek çocuk sahibi oldu. 1962 yılında yaptığı ikinci evliliği, eşinin Musevi olması nedeniyle sansasyon yarattı. Yaşamını eşi Öke Adatepe ile İstanbul'da sürdürmekteydi.

ÜLKÜ ADATEPE NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, 2012 yılında TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.