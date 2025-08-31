Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışıyla aileyi ve eğitimi merkeze alan önemli ulaşım destek projelerinin başvurularının başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle hazırlanan "Anne Ulaşım Kartı" projesi, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkânı sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen proje, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. Proje, annelerin hayatını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor. Başvurular, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili noktalardan şahsen yapılacak.

Başkan Büyükkılıç, "Aile yapısının korunması ve desteklenmesi sosyal belediyeciliğin temel taşlarından biridir. 2025 Aile Yılı kapsamında annelerimizi unutmadık. Anne Ulaşım Kartı ile onların yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı yardımlarını da devam ettiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilecek. Başvurular 1 Eylül 2025’te www.kayseri.bel.tr üzerinden online olarak alınmaya başlanacak. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’nin geleceği gençlerimizdir. Onların eğitimine destek olmak, sosyal belediyeciliğin en önemli görevlerindendir. Bu kapsamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aile ve eğitim odaklı bu projelerle şehri daha yaşanabilir hale getirirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.