GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUlaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek
HaberlerGündem Haberleri Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek

Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek

31.08.2025 - 17:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 Aile Yılı kapsamında annelere yönelik 'Anne Ulaşım Kartı' projesini hayata geçirirken, eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 150 binişlik ulaşım kartı desteğini de sürdürüyor. Her iki projede, başvurular 1 Eylül 2025 Pazartesi itibariyle başlayacak.

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışıyla aileyi ve eğitimi merkeze alan önemli ulaşım destek projelerinin başvurularının başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle hazırlanan "Anne Ulaşım Kartı" projesi, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkânı sunacak.

İLGİLİ HABER

Konya'da harekete geçildi! Otogar, AVM, sanayi ve üniversite... Hepsi raylı sistemle bağlanacak
Konya'da harekete geçildi! Otogar, AVM, sanayi ve üniversite... Hepsi raylı sistemle bağlanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen proje, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. Proje, annelerin hayatını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor. Başvurular, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili noktalardan şahsen yapılacak.

Ulaşım desteği devreye alındı Başvuran para ödemeyecek

Başkan Büyükkılıç, "Aile yapısının korunması ve desteklenmesi sosyal belediyeciliğin temel taşlarından biridir. 2025 Aile Yılı kapsamında annelerimizi unutmadık. Anne Ulaşım Kartı ile onların yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı yardımlarını da devam ettiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilecek. Başvurular 1 Eylül 2025’te www.kayseri.bel.tr üzerinden online olarak alınmaya başlanacak. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’nin geleceği gençlerimizdir. Onların eğitimine destek olmak, sosyal belediyeciliğin en önemli görevlerindendir. Bu kapsamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Bu bitkiyi yetiştiren zengin oluyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi
Bu bitkiyi yetiştiren zengin oluyor! Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! İlk hasat haberi Çanakkale'den geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aile ve eğitim odaklı bu projelerle şehri daha yaşanabilir hale getirirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Güncel Haberler

TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün coşkusu! Selçuk Bayraktar: Burada tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu
#Ekonomi

TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün coşkusu! Selçuk Bayraktar: Burada tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu

Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek
#Gündem

Ulaşım desteği devreye alındı! Başvuran para ödemeyecek

Manisalı çiftçiler gün doğumuyla mesaiye başlıyor! Gündüz hasat ve sergi, gece ise kuru üzüm nöbeti
#Gündem

Manisalı çiftçiler gün doğumuyla mesaiye başlıyor! Gündüz hasat ve sergi, gece ise kuru üzüm nöbeti