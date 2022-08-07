GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUkrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi
HaberlerGündem Haberleri Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi
ABONE OL

Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.

07.08.2022 - 07:45 | | İHA
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘POLARNET’ Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında

    Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında

    MSB: Tahıl sevkiyatında 4 gemi daha yola çıktı

    MSB: Tahıl sevkiyatında 4 gemi daha yola çıktı

    Ukrayna'da nükleer teyakkuz! 1000 Hiroşima gücünde felaket...

    Ukrayna'da nükleer teyakkuz! 1000 Hiroşima gücünde felaket...