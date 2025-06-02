Ukrayna ve Rusya tarafı barış için İstanbul'da görüştü! Zirve sonrası peş peşe açıklamalar

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs'taki barış görüşmelerinin ardından bir kez daha İstanbul'da görüştü. İki heyetin görüşmesi 1 saatten uzun sürdü.

Rusya'dan ilk açıklama: Anlaştık

Rus kaynakları: "Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı"

Ukrayna heyetinden basın açıklaması

Ukrayna heyeti, Çırağan Sarayı'ndaki görüşmeninin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna heyeti, açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'yla esirlerin takas edilmesi konusunda adım atmak istiyoruz. Liderler arasında toplantı yapılmasını konuştuk. Biz, barış sürecinin liderlerin yüzyüze görüşmesi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bütün dünya bu anlamda bizi destekliyor. Biz savaşın sona ermesi için çağrı yapıyoruz ve ilk adımı ateşkes olacaktır. Bizimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu toplantıya Zelenski'nin talimatı ile geldik. Doğrudan bizim tekliflerimize cevapları olup olmadığını yazılı biçimde sorduk. Ancak cevap vermediler. Teklifleri değerlendireceklerini ifade ettiler. Bu konudaki görüşmelerimizde, somut insani çözümler üretebilecek seviyeye getirdik. Anca Rus heyeti, şartsız bir ateşkes fikrini reddediyor."

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Dışişleri Bakanlığı: Olumsuz sonuçlanmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler için servis edilen "Olumsuz sonuçlandı" haberlerini yalanladı. Keçeli, yaptığı açıklamada "Toplantı sona erdi. Olumsuz sonuçlanmadı" ifadesini kullandı.

Zelenski: Esir takası hazırlığındayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 17 gün sonra İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin ardından "Heyetler, Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz" açıklaması yaptı. Zelenski, "Putin saldırganlığını haklı çıkaracak hiçbir şey elde etmemeli" sözlerini açıklamasına ekledi. Öte yandan Ukrayna heyeti, Rus heyetine kaçırılan Ukraynalı çocukların listesini verdi.