Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Esir değişimi Türkiye üzerinden olabilir

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi için oluşturulması planlanan insani koridora ilişkin açıklama yaptı. Bodnar, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının Ankara'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bu görüşmeler kapsamında Türkiye’nin ara buluculuğuyla listeler iki ülke arasında verildi. Bu isimler yaralıları ve cephenin her iki tarafında hapiste bulunan sivil halktan insanları kapsıyor. Ukrayna’da Ruslardan 200 kişi bulunuyor, Rusya’da ise 800 Ukraynalı esir tutuluyor. İnanıyoruz ki bu durum yeni bir insani koridora yol açacaktır. Bu koridor kapsamında sadece askeri esirlerin değişimi değil aynı zamanda sivillerin de değişimi olacaktır. Rusya, Ukrayna topraklarını işgal ettikten sonra on binlerce sivil halkı rehin aldı ve hapislere attı. Biz tabi ki de bu insanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'ESİR DEĞİŞİMLERİ SINIRDA GERÇEKLEŞİYOR'

Büyükelçi Bodnar, esir değişiminin şu an da devam ettiğini kaydederek, "Bu esir değişimleri Ukrayna-Rusya sınırları arasında gerçekleşiyor. Her iki taraftan da bu değişimler 50-100 kişiden oluşuyor. İhtiyaç duyulduğu halde Türkiye üzerinden bu değişimler gerçekleştirilecektir. Eylül ayında buna benzer bir durum olmuştu. Türkiye, bu insani temas konusunda büyük rol oynamaktadır ve eminim ki hem yaralılar hem de esirlerin değişiminde yine büyük rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Bu uzun süreli bir diyalog. Daha önce de ombudsmanlarımız esir ve yaralıların değişimi ile ilgili görüşmüştü. Bizim için sonuç önemli. Esarette bulunan insanlarımızın geri dönmesi bizim için önemlidir. Tam da bu amaçla saldırganın temsilcileri ile diyalogda bulunduk. Umarız ki bu girişimlerin sonucu da esir durumda bulunan insanlarımızın ve yaralıların Ukrayna’ya geri dönmesi olacaktır" dedi.

'TÜRKİYE BU ARA BULUCULUĞU ÜSTLENDİ'

Bodnar, Ukrayna ombudsmanının Türkiye’deki görüşmeyi ülkesindeki yetkililer ile paylaştığını kaydederek, "Ukrayna’da ombudsman bağımsız bir figürdür ama tabi ki de gereken temsilcilerle bu bilgileri paylaştı. Ombudsmanımız esir ve yaralıların değişimi ile ilgilenen müzakere grubunun üyesidir. Bu müzakereler sonucu alınan kararlar yerine getirilirse Ukrayna memnun kalacaktır ama bu süreçte sadık bir arabulucuya ihtiyacımız var ve bu ara buluculuğu Türkiye üstlendi. Çok adaletli bir şekilde bu süreçlere devam ediyoruz. Burada verebileceğim örnek tahıl koridorudur. Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında yapılan bir inisiyatif; çünkü Rusya’ya başka hiçbir ülke güvenmiyor" diye konuştu.

'BARIŞI SAĞLAYACAK FORMÜL'

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıkladığı 10 maddelik barış formülüne ilişkin de "Dünya bize çok büyük destekler gösteriyor. Biz partnerlerimizle sürekli olarak müzakereler içerisindeyiz. Türkiye’ye de bu formülü desteklediğinden dolayı müteşekkiriz. 10 maddeden oluşan bu formül aslında bu bölgede barışı sağlayacak bir formüldür. Bu formüle bölgedeki diğer ülkeleri ilgilendiren konuları da kattık çünkü enerji ve nükleer silah gibi konular diğer ülkeleri de ilgilendirmekte. Hepimiz biliyoruz ki saldırgan, diğer ülkelere de saldırabilir. Bu konular Ukrayna için önemli olduğu gibi diğer ülkeler için de önemlidir. Bizim amacımız da barışı tesis etmek ve 3’üncü dünya savaşını engellemektir" dedi.