Uğur Kutay soruşturmasında görevsizlik kararı! Görevsizlik kararı nedir? Uğur Kutay ne dedi?

Yıldız Teknik Üniversitesinde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay soruşturmasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Savcılık, Uğur Kutay hakkında, ceza soruşturması yapma yetkisinin ilgili Üniversite Rektörlüğüne ait olması sebebiyle görevsizlik kararı verildi.

Uğur Kutay olayı ne?

Öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Yıldız Teknik Üniversitesinde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edildi. Yıldız Teknik Üniversitesinde okuyan 2 öğrencinin, ayrıca birden fazla kişi ve kurumların ihbarda bulunup, şikâyet dilekçesi vermesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Görevsizlik kararı nedir?

Görevsizlik kararı, davaya bakan mahkemenin, baktığı davaının görevi kapsamında kalmadığına karar verip dosyayı görevli mahkemeye gönderilmesi kararıdır. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ‘Ceza Soruşturma Usulü’ne göre Uğur Kutay’ın işlediği öne sürülen suç hakkında yetkili makamlar inceleme başlatılabilecek. Yani "Son Soruşturmanın Açılıp Açılamaması" aynı kanuna göre " Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir " şeklinde yasal düzenleme bulunduğu gerekçesiyle Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisi Üniversite Rektörlüğüne ait. Bu sebeple Kutay hakkında görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderildi.

Uğur Kutay ne dedi?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, iddiaya göre 5 Aralık Pazartesi günü "Senaryo Yazımı" dersi sırasında bir grup öğrenciyle tartışma yaşadı.

5 Aralık 2022 tarihinde yaşandığını belirten, şikâyet dilekçesine imza atan öğrenciler Uğur Kutay için "Yalnızca bu tarihteki derste değil sürekli olarak derslerimizde ders ile uzaktan yakından alakası olmayan konulara girip dini alaya almaktadır ve inananları hedef göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Geçen derslerde Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdüren Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulandı. Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığının vurgulandığı dilekçede Uğur Kutay ile bir öğrencinin yaşadığı diyalog da dilekçede yer aldı.

Buna göre; "Bir kısım Müslüman olduğunu söyleyenlerin saçma hareketlerine ettiği laflara karşılık bir öğrencinin 'Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz." sözü üzerine öğrenciye; 'Sen İslam propagandasının dayattığı zekânın bir ürünüsün.' Demiştir. Sınıftaki tüm öğrenciler de bu söylemlere şahittir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

Uğur Kutay kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Tv Bölümü’nde okudu, aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kutay, Yeterliliğini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı.

Uğur Kutay’ın, Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, Sanat & Mimarlık, Sanat Kuramı üzerine kitapları bulunmaktadır.

Andrei’in Bakışı Tarkovsky Sineması’nda Psikanalitik-Semiyolojik Açılımlar, Gerçeklik Krizi ve Belgesel Sinema, Gerçeği Öldüren Kamera, Sinema - Politik başlıca kitapları arasında yer alıyor.