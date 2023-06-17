GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uganda’da bir okula yapılan saldırıda 25 kişi öldürüldü
ABONE OL

Uganda’da bir okula yapılan saldırıda 25 kişi öldürüldü

Uganda polisi, Demokratik Kongo sınırına yakın bir okula dün akşam Demokratik İttifak Güçleri’nce (ADF) yapılan terör saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

17.06.2023 - 11:53 | | DHA
Uganda’da bir okula yapılan saldırıda 25 kişi öldürüldü

Uganda polisi, Demokratik Kongo sınırına yakın bir okula dün akşam Demokratik İttifak Güçleri’nce (ADF) yapılan terör saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Dün gece, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırından yaklaşık 2 km uzaklıkta bulunan Mpondwe'deki Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından bir terör saldırısı yapıldı. Bir öğrenci yurdu yakıldı ve bir yiyecek dükkanı yağmalandı. Şimdiye kadar okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca Bwera Hastanesinde tedavi gören ve durumu kritik olan 8 yaralı var. UPDF ve polis tarafından Virunga ulusal parkına doğru saldırganları takip ediyor.”

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlusconi geride silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlusconi geride silinmez izler bıraktı

Melek Mosso konseri sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Mosso konseri sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Putin nükleer silahların yerini açıkladı: Transfer yaz sonuna kadar tamamlanacak

Putin nükleer silahların yerini açıkladı: Transfer yaz sonuna kadar tamamlanacak