UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? (16 Eylül 2025)
16 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda izlenebilecek?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonu başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği devler arenasında, Avrupa'nın önde gelen takımları kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, turnuvanın ilk hafta maçlarının programını, yayın bilgilerini ve takımların durumunu yakından araştırıyor.
Bu sezon turnuvada İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin dev kulüplerinin yanı sıra Türkiye'yi Galatasaray temsil ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül'de çıkarken, ilk günün öne çıkan mücadelelerinde Juventus-Borussia Dortmund ve Real Madrid-Olimpik Marsilya gibi devler sahne alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ve tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maç programı şu şekilde:
16 Eylül Salı
- 19:45 Athletic Bilbao – Arsenal
- 19:45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
- 22:00 Juventus – Borussia Dortmund
- 22:00 Real Madrid – Marsilya
- 22:00 Benfica – Karabağ
- 22:00 Tottenham – Villarreal
17 Eylül Çarşamba
- 19:45 Olympiakos – Pafos
- 19:45 Slavia Prag – Bodo/Glimt
- 22:00 Ajax – Inter
- 22:00 Bayern Münih – Chelsea
- 22:00 Liverpool – Atletico Madrid
- 22:00 PSG – Atalanta
18 Eylül Perşembe
- 19:45 Club Brugge – Monaco
- 19:45 Kopenhag – Bayer Leverkusen
- 22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray
- 22:00 Manchester City – Napoli
- 22:00 Newcastle United – Barcelona
- 22:00 Sporting Lizbon – Kairat
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmaları, TRT ve Tabii platformları üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. 16 Eylül Salı günü oynanacak maçların yayın kanalları ise şu şekilde:
- Athletic Bilbao – Arsenal: Tabii
- PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise: TRT Spor
- Juventus – Borussia Dortmund: Tabii Spor
- Real Madrid – Marsilya: Tabii
- Benfica – Karabağ: Tabii
- Tottenham – Villarreal: TRT Spor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta?
Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk grup maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Temsilcimiz, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak TRT 1 ve Tabii platformlarında şifresiz yayınlanacak.