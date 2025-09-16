UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? (16 Eylül 2025)

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonu başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği devler arenasında, Avrupa'nın önde gelen takımları kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, turnuvanın ilk hafta maçlarının programını, yayın bilgilerini ve takımların durumunu yakından araştırıyor.

Bu sezon turnuvada İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin dev kulüplerinin yanı sıra Türkiye'yi Galatasaray temsil ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül'de çıkarken, ilk günün öne çıkan mücadelelerinde Juventus-Borussia Dortmund ve Real Madrid-Olimpik Marsilya gibi devler sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ve tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maç programı şu şekilde:

16 Eylül Salı

19:45 Athletic Bilbao – Arsenal

19:45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise

22:00 Juventus – Borussia Dortmund

22:00 Real Madrid – Marsilya

22:00 Benfica – Karabağ

22:00 Tottenham – Villarreal

17 Eylül Çarşamba

19:45 Olympiakos – Pafos

19:45 Slavia Prag – Bodo/Glimt

22:00 Ajax – Inter

22:00 Bayern Münih – Chelsea

22:00 Liverpool – Atletico Madrid

22:00 PSG – Atalanta

18 Eylül Perşembe

19:45 Club Brugge – Monaco

19:45 Kopenhag – Bayer Leverkusen

22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray

22:00 Manchester City – Napoli

22:00 Newcastle United – Barcelona

22:00 Sporting Lizbon – Kairat

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmaları, TRT ve Tabii platformları üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. 16 Eylül Salı günü oynanacak maçların yayın kanalları ise şu şekilde:

Athletic Bilbao – Arsenal: Tabii

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise: TRT Spor

Juventus – Borussia Dortmund: Tabii Spor

Real Madrid – Marsilya: Tabii

Benfica – Karabağ: Tabii

Tottenham – Villarreal: TRT Spor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk grup maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Temsilcimiz, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak TRT 1 ve Tabii platformlarında şifresiz yayınlanacak.