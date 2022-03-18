UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi! Belli oldu! 7 Nisan’da başlıyor. Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekim heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ

Leipzig - Atalanta

Frankfurt - Barcelona

West Ham - Lyon

Braga - Rangers

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.