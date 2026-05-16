GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
HaberlerGündem Haberleri UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

16.05.2026 - 22:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesi teknik kurulum çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar açıklandı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında, Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında 20 Mayıs günü oynanacak maç öncesi teknik kurulum çalışmaları sebebiyle, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İLGİLİ HABER

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti
Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube ekiplerince, sabah saat 07.00’dan müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi (Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Çıkışları ile Kadırgalar Caddesi Arasında Kalan Dönüş Yolu- Maçka Dönüşleri) kapalı olacağı aktarıldı. Alternatif yollar ise, "Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ile Kadırgalar Caddesi" olarak açıklandı.

İLGİLİ HABER

Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor
Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor

Güncel Haberler

Erbaa'da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor
#Gündem

Erbaa'da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor

UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
#Gündem

UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti
#Gündem

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti