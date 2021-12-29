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Ücretsiz ulaşım hakkı ile ilgili flaş gelişme! Süre uzatıldı

Ücretsiz ulaşım hakkı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce kişi faydalanıyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

29.12.2021 - 07:11 | | DHA
Ücretsiz ulaşım hakkı ile ilgili flaş gelişme! Süre uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

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