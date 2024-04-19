Ücretli çalışan sayısı açıklandı! Yüzde 4.1 arttı

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken; 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.