Üç ilden yangın haberleri art arda geldi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu açıkladı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: YANGINA MÜDAHALE YOĞUNLAŞTI

CNN TÜRK'e ikinci kez bağlanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Şuan Bodrum karayolu kenarındayız. Yangın Bodrum yoluna paralel olarak Kemikler köyüne ilerliyor. Şu saatte müdahale arttı. Havadan daha fazla müdahale ediyor. Bulunduğum yerdeki otomobil satış yerindeki araçlar tahliye ediliyor. Kemikler köyünde yangına yakın yerdeki evler tahliye edildi. Yangının ilk başladığı yer Bodrum-Milas Havaalanı kavşağı. Sazlıklarda çıkan yangın ormanla buluşunca önce Akyol Mahallesi'ni tehdit etti. Rüzgarın etkisiyle Kemikler'e yöneldi" diye konuştu.

Yangının havaalanın ters yönünde ilerlediğini belirten Tokat "Tabii dumanlar var. Bu uçuşları ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Koordinasyonu sağlayan arkadaşlar Bodrum-Milas Havaalanı'ndaki söndürme uçaklarının sıcaklık nedeniyle kalkamadığını söyledi. Dalaman'dan kalkıyor uçaklar. 42-45 derece hava sıcaklığı olduğunu söyleniyor ama arabadaki gösterge 50 dereceyi gösteriyor. Bölgede elektrik kesilmiş durumda. Telefon vericileri de patladığı için telefon görüşmelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bodrum'a giden ve gelen yolda yoğunluk var. Bu yoğunluk hareket imkanımızı daraltıyor. Bu sebeple acil olmayan olaylar için bu yol işgal edilmesin." ifadelerini kullandı.

OGM'DEN AÇIKLAMA: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Milas'ta devam eden orman yangınını kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiği ifade edilirken yangına 300 Personel, 9 Uçak, 8 Helikopter ve 45 Arazöz ila müdahale edildiği belirtildi.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte başlayan ardından da ormana sıçrayan yangının havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Tavlı, "Yeşil vatanımız ormanlarımızın korunması için cansiparane görev yapan orman kahramanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yerleşim yeri tehdidi yok" dedi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Mücadele (TOMA) ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek oldu. Komandolar ise yaşlı vatandaşların tahliyelerini sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterler ile uçakların su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına, gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgede havadan inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Bakan Yumaklı, açıklamalarda bulundu.

'SESİNİ DUYAMADIĞIMIZ CANLILAR VAR, ONLAR İÇİNDE ÜZÜLMEMİZ GEREKİR'

Yangında 160 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla’mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette. Yangın havaalanına yakın Akyol mevkiinden başladı ve güneye Kemikler köyüne doğru hareket etti. Ekiplerimiz çok hızlı bir müdahalede bulundu. Bizim buraya çok hızlı intikal etmemizin temel sebebi yarım saatte yangının yaklaşık 37 hektarlık alanın yanmasıydı. Olayın büyüme potansiyeli çok büyüktü. Kemikler mevkiini geçmiş olsaydı blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonrasında hepimiz için endişe verici bir durum meydana gelecekti. İlk etapta 9 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 45 arazöz ve 450’ye yakın arkadaşımızla hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Özellikle son dönemde yangınların tamamına aynı şekilde çok hızlı bir şekilde orman teşkilatımız müdahale ediyor. Dünyada sadece 5 ülkede ileri derecede teknoloji sensörler ve aynı şekilde kameralarla donatılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ‘Otağ’ olarak verdiği yangın yönetim uçağındaydık. Alanı uçakla baştan sona tekrar kontrol ettik. Yaklaşık 160 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici yön. 160 hektarlık alanda bizim sesini duyamadığımız canlılar var, onlar içinde üzülmemiz gerekir. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun ki buradan bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bize destekleri, bizi cesaretlendirmesi ve talimatları için bize bu imkanı sağlamaktaki kararlılığı için tekraren teşekkür ederim" dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 90’INI İNSAN UNSURU KAYNAKLI'

"Sizin kabiliyetiniz ne kadar çok olursa olsun olması gereken bu olayların yaşanmaması" diye konuşan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Elbette müdahale eder ve söndürürsünüz. Bugün sadece büyük diye adlandırabileceğim 7 yangın çıktı. Bunlardan ikisi İzmir’de, ikisi Hatay’da, biri Kahramanmaraş’ta, biri Balıkesir Kepsut’ta yangın çıktı. Kepsut’taki yangının potansiyeli büyüktü o da kontrol altına alındı. Sadece bu kadar değil, irili ufaklı dediğimiz arkadaşlarımız yarım saat, bir saat içerisinde müdahale ettiği yaklaşık 50’nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız, engellenebilir mi evet engellenir. Yangınların yüzde 90’ının insan unsurlarından kaynaklandığını da düşünürsek elbette engellenebilir. Bütün vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. Ormanlara, ya da ormanların yakınlarına ateşle herhangi bir şekilde ormanları yakacak ya da o arada yangın başlatacak herhangi bir madde atmayalım. Cam gibi, şişe gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarlarına atmayalım çünkü buradaki yangında bir yol kenarından başladı. Geçen hafta İzmir Menderes’te hayatını kaybeden, yeşil vatanı korumak için şehidimiz vardı Mustafa Gürpınar ve onun içinde Rabbimden rahmet diliyorum. Enerjisi düşmüş yangının kontrol altına alındığını herhangi bir tehlike arz etmediğini ama arkadaşlarımızın da son derece dikkatli bir şekilde soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyleyebilirim. Çıkış nedeni belli değil. Araştırmalar devam edecek. 160 hektarlık alanın içerisinde ormanların yanı sıra tarım alanları da var."

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

2 GÖZALTI

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu belirtildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Naipler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tüm ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 Yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 120 personelin yanı sıra 7 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.