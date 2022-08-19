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Üç askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist Suriye'de yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

19.08.2022 - 17:46 | | DHA
Üç askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist Suriye'de yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke’den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi.

Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

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