U harfi ile başlayan bitki isimleri nelerdir?

Özellikle de bulmacalarda sıkça sorulan, U harfi ile başlayan bitki isimleri pek çok kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Dünya üzerinde 350.000'e yakın yakın bitki türü vardır. Bitkiler ise, yosunlar, çiçekli bitkilerden meydana gelir. Bu bitkilerin bazıları ise, meyve ve sebze verir.

U HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

Uyuz Otu: Succisa Latince'de uyuz manasına gelen scabis sözcüğü kökenlidir. Kuzey Avrupa, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Batı Sibirya, Kuzeydoğu Anadolu’da sıkça yetişir. Uyuz otu çaban, mukoza iltihapları, egzama, ödem, solucan, hatta veba ve frengi tedavisinde de sıkça kullanılıyor. Bir rivayete göre şeytan yararlı bitkilere karşı olan hırsını uyuz otundan alarak kökünü ısırmıştır. Bu nedenle de kökü daha çok kopuk gibi görünür. Bu bitkiye bu nedenle şeytan otu da denir.

Uçkun: Salkım şeklindeki çiçek durumunu (inflorescence) taşıyan genç sürgünler yetiştiği bölgelerde taze olarak tüketilir. Kivi tadına benzeyen mayhoş ve lezzetli bir sebze olsa da ülkemizde halk arasında "meyve" olarak da bilinir. Aynı zamanda muz ve kivi ile kıyaslanarak Doğu’nun muzu ya da kivisi şeklinde tanımlanır.

Unutma Beni çiçeği: Unutma beni çiçeği, Yunanca fare kulağı manasına gelir. Bu ismi ise, yapraklarındaki şekillerden alır.

Unluca: Yaklaşık olarak bir metreye kadar büyüyebilir. Dalları ise, çok fazladır. Tohumları ise, yaz aylarında direkt olarak dışarı ekilebilir. Daha sonra da hızlı bir şekilde çimlenir ve Ağustos, Temmuz ve Eylül ayında çiçek açar.

Udumbara Çiçeği: Udumbara çiçekleri, ağaçların dallarında parazit şeklinde yetişirler. Bu çiçeğin diğer bir ismi ise Youlan Paulo'dur. Udumbara çiçeğinin 7 mm çapında bir gövdesi bulunur. Aynı zamanda 1 mm çapına sahip olan küçük bir çiçektir. Ağaçların meyve içinde yetiştiği için gözle görülmez. Aynı zamanda udubara çiçeği çok sık çiçek açmadığından bir çiçek olmadığına inanılır. Budistler bu çiçeklerin mucizevi olduğuna inanır.