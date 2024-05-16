Twitter (X) çöktü mü? Twitter'da (X) erişim problemi!

X (Twitter) kullanıcıları erişim problemi yaşadıklarını ifade ediyor. 24 saatlik kesinti ve hata tespit raporunu inceleyen X kullanıcıları "Twitter çöktü mü, akışta sorun mu var, neden gönderiler beğenilmiyor?" gibi soruların yanıtını sorguluyor.

Platformlara erişim problemlerini anlık aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor.

Bu grafik, günün saatine göre tipik rapor hacmine nazaran son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bazı sorunların gün boyunca bildirilmesi yaygındır. Downdetector, yalnızca sorun raporlarının sayısı günün o saatindeki tipik hacimden önemli ölçüde yüksek olduğunda bir olayı bildirir.