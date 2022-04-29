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Tuzla’daki patlamada 2 kişi gözaltına alındı

Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin, fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alındı. İş güvenliği uzmanı için de gözaltı kararı çıkarıldı.

29.04.2022 - 23:25 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / DHA
Tuzla’daki patlamada 2 kişi gözaltına alındı

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

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