Tuzla'da sabah saatlerinde büyük operasyon! Tam 150 bin adet ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 2 adres ile bir araca dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve araçta yapılan aramalarda etken maddesi 'Pregabalin' olan 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.