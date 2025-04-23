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Tüyler ürpertiyor! İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

23.04.2025 - 20:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu anlardaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" dedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 15.12'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.

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