GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Tuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı

Tuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı

06.03.2026 - 01:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)

Tuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı.

Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti. Kabinden çıkan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunu inceleyen ekipler, 4 ayda 15 kadının akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları bulundu. Şüphelinin akaryakıt istasyonunda çalışmadığı, gizlice girip kadınların fotoğraf ve videolarını çektiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Güncel Haberler

Tuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı
#Gündem

Tuvalette kadınların gizlice görüntülerini çekti, şüpheli hemen tutuklandı

Akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı
#Gündem

Akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı

Düzce'de 3 kişi arasında çıkan silahlı kavga: 2’si silahla 3 yaralı
#Gündem

Düzce'de 3 kişi arasında çıkan silahlı kavga: 2’si silahla 3 yaralı