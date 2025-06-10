GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTuvalet sırasında korkunç olay! Burnunu ısırarak kopardı
HaberlerGündem Haberleri Tuvalet sırasında korkunç olay! Burnunu ısırarak kopardı

Tuvalet sırasında korkunç olay! Burnunu ısırarak kopardı

10.06.2025 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tuvalet sırasında korkunç olay! Burnunu ısırarak kopardı

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de bir pastanede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Öte yandan, kavga sırasında sandalyelerin havada uçuştuğu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURUN DOKUSU YERİNE DİKİLDİ

Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Gidemediği tatilin rezervasyon ücretini mahkeme kararıyla geri aldı! Ödediğinden fazlasını geri aldı
#Gündem

Gidemediği tatilin rezervasyon ücretini mahkeme kararıyla geri aldı! Ödediğinden fazlasını geri aldı

Bakan Işıkhan: İŞKUR ocak-mayıs döneminde 614 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti
#Ekonomi

Bakan Işıkhan: İŞKUR ocak-mayıs döneminde 614 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri
#Gündem

iOS 26 resmen duyuruldu: İşte WWDC 25 ile duyurulan tüm yenilikler | iOS 26 destekleyen iPhone modelleri