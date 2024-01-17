Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva isminin anlamı ne demek, uzay yolculuğundan Tuva Cihangir Atasever neden ayrıldı?

2023 yılının Nisan ayında Türkiye'nin iki uzay yolcusu belli olmuştu. Alper Gezeravcı asil, Tuva Cihangir Atasever de yedek uzay yolcuları olarak belirlenmişti. SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayacak gece uzay yolculuğuna başlayacak. Peki yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever uzay yolcuğunda olacak mı? Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva ne demek, Tuva kelimesinin anlamı nedir?

TUVA CİHANGİR ATASEVER UZAY YOLCULUĞUNDA OLACAK MI, NEDEN AYRILDI?

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Uzay yolculuğu ekibinde Tuva Cihangir Atasever olmayacak"Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunacak.

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TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini University of California'da aynı bölüm üzerine yapmıştır. Mesleği, aviyonik sistem mühendisliğidir. Son olarak Roketsan bünyesinde 5 yıl boyunca çalışmıştır.

TUVA NE DEMEK, TUVA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tuva vadisi Övülmüş manasına gelen Tuva, Arap coğrafyası'nda mukaddes bir vadi adıdır. Övülmüş, övünmüş, senâ edilen şey. Tur-i Sina eteğindeki bir vadi.