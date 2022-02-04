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Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanmasının ardından yerine İbrahim Arslan atandı.

04.02.2022 - 15:22 |
Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

DYP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Danışman, partisinin Denizli İl Başkanlığı binasında açıklama yaptı. Danışman, DYP'nin misyon ve vizyonunun hiçbir zaman değişmediğini, daha önce partinin il başkanı olarak görev yapan ve 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanan Murat Aydın'ın görevden alındığını söyledi.

Tutuklanan DYPli il başkanının yerine atama

'TÜM EKİBİ GÖREVDEN ALDIK'

Muammer Danışman, Aydın'ın yerine DYP Denizli İl Başkanlığı'na İbrahim Arslan'ın atandığını belirterek, "Parti olarak adalete ve hukuka aykırı her türlü işe karşıyız. Devlet ve millet için varız. Parti olarak Murat Aydın'a daha önce görevden alacaktık. Yeni görevlendirmeler yapıyorduk. Sadece Murat Aydın değil; tüm ekibini görevden aldık. Denizli'de yeni il başkanımızı atadık. İlçelerde de yeni görevlendirmeler yapıyoruz" dedi.

 

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