TÜSİAD Başkanı ve TÜSİAD YİK Başkanı hakkında dava!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı.

Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.