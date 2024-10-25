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TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: 120 terör hedefi vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı: 23 Ekim'de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurmuştur.

25.10.2024 - 10:19 |
TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: 120 terör hedefi vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu duyurdu.

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Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.

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