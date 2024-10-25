TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: 120 terör hedefi vuruldu
Milli İstihbarat Teşkilatı: 23 Ekim'de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurmuştur.
25.10.2024 - 10:19 |
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.