Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya: Hainlere nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.