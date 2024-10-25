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Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya: Hainlere nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.' dedi.

25.10.2024 - 09:18 |
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya: Hainlere nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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