'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

İstanbul’da üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan, kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında, Diyarbakır’da bazı kişilerden para alan 12 şüphelinin adreslerine 'Turnusol' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı