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'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

Diyarbakır ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.01.2023 - 20:53 | | DHA
'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

İstanbul’da üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan, kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında, Diyarbakır’da bazı kişilerden para alan 12 şüphelinin adreslerine 'Turnusol' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama