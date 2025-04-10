GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürkşeker 1685 işçi alımı yapacak! Bakan Yumaklı paylaştı
HaberlerGündem Haberleri Türkşeker 1685 işçi alımı yapacak! Bakan Yumaklı paylaştı

Türkşeker 1685 işçi alımı yapacak! Bakan Yumaklı paylaştı

10.04.2025 - 16:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkşeker 1685 işçi alımı yapacak! Bakan Yumaklı paylaştı

 Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor

    Güncel Haberler

    Manisa'da etkili olan zirai don üzüm bağlarına zarar verdi
    #Gündem

    Manisa'da etkili olan zirai don üzüm bağlarına zarar verdi

    İGA İstanbul Havalimanı İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba oldu
    #Çalışma Hayatı

    İGA İstanbul Havalimanı İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba oldu

    Erzurum'un soğuğunda çadırda üretime başladı! Şimdi patlayan talebe yetişemiyor
    #Gündem

    Erzurum'un soğuğunda çadırda üretime başladı! Şimdi patlayan talebe yetişemiyor