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Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ile 2 PKK üyesinin yakalandığını açıkladı.

25.11.2021 - 11:53 |
Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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