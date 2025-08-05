Türkiye'nin pirinç ambarından kötü haber! Binlerce dönüm çeltik tarlası kuruma noktasına geldi

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Üreticiler, barajdan su salınımının DSİ tarafından yapıldığını, Gönen Ovası içindeki dağıtımın Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yürütüldüğünü, bazı köylerde ise sulama birliklerinin devrede olduğunu belirterek yaşanan yetki karmaşasının soruna neden olduğunu söyledi.

KÖYLÜLER ARTEZYEN KUYULARIYLA ÇARE ARIYOR

Misakça Köyü Muhtarı Refik Öztürk, su sıkıntısıyla ilgili çok sayıda başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederken, Sulama Kooperatifi Başkanı Hüseyin Gençtürk de barajda su olmasına rağmen köylünün artezyen kuyularıyla çare aradığını söyledi.

Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeltik ekimi için verdiği ruhsatlara rağmen yeterli sulama imkânı sağlanmamasını eleştirerek mağduriyetin giderilmesini ve zararların tazmin edilmesini istedi.

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'BU BÖLGEYE ACİLEN SU BIRAKILMASINI SAĞLAYIN'

Konuyla ilgili açıklama yapan 24., 25. ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, "Burası Balıkesir Bandırma Misakça Mahallesi, burası da Türkiye'yi besleyen en kaliteli baldo pirincinin yetiştiği çeltik arazileri. 2025 Ocak ve Şubat aylarında Gönen Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerindeydi. Ancak DSİ'nin elektrik üretimi amacıyla suyu erken bırakması nedeniyle bu su tutulmadı ve bugün bu topraklar susuz kaldı. BASKİ, DSİ'ye, DSİ BASKİ'ye, Sulama Birliği Bakanlığa, Bakanlık başka kuruma topu atıyor ama ortada mağdur olan köylü. Sayın Tarım Bakanı, bu köylüler size güvenerek ruhsat aldı, peki Gönen Ovası'ndaki bazı bölgelerde çeltikler su içinde yüzüyorken Misakça'daki araziler neden susuz? Çiftçimizin çığlığını duyun, Gönen Barajı'ndan bu bölgeye acilen su bırakılmasını sağlayın" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.