Tokat'ta harekete geçildi! İmzalar atıldı, evde üretim temelli istihdam modeline geçildi

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OKA, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile bir şirket birliğinde Tokat Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Sözleşmesi kapsamında Tokat'ta kadınlara yönelik yenilikçi bir istihdam modeli uygulamaya konuldu.

Ev dışı istihdama katılamayan kadınlara yönelik geliştirilen model ile ev ortamında üretim yaparak gelir elde etme imkânı sunuluyor. İlk uygulama sürecinde 30 kadına doğrudan ulaşıldı ve elde nitelikli dikiş yöntemiyle toplam 183 adet kaşe kaban üretildi.

Kadınların evlerinden üretim sürecine dâhil olabildiği bu sürdürülebilir model sayesinde hem ekonomik katılım teşvik edildi hem de kadın emeğine dayalı üretimin Tokat genelinde yaygınlaştırılabilir olduğu ortaya kondu. Model, yerel kalkınmada kadın istihdamını güçlendirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir örnek teşkil ediyor.