Türkiye’nin konuştuğu o aile, ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınındaydı! 'Bizi kullandılar'

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanan Erkan Atasoy, facia hatırası çektirdikleri iddialarına canlı yayında ilk kez yanıt verdi.

Haberin Devamı

“Olan biteni görmeye çalıştık, merak etmiştik. O yüzden gittik, bizim hatıra fotoğrafı çektirmek gibi bir amacımız yoktu” diyen Atasoy, sosyal medyada kendilerine gelen acımasız tepkilere çok üzüldüklerini söyledi ve ekledi; “78 kişinin acısını kullandığımızı söylediler, ama böyle bir şey kesinlikle yok”.

“BİZİ KULLANDILAR!”

Otelin önüne gittiklerinde basın mensuplarının kendilerine mikrofon uzattığını, konuştukları sırada da fotoğraf çekimi yaptıklarını söyleyen Erkan Atasoy, “Neden tepki göstermediniz?” sorusuna “o anda bunu düşünemedik, bizi kullandılar” dedi.

Haberin Devamı

Ne kendisinin ne de eşinin çok fazla sosyal medya kullandığının altını çizen Atasoy, eşinin zaten hastalıkla mücadele ettiğini ve yapılan acımasız yorumların onu çok yıprattığını da sözlerine ekledi.