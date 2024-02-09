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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve Dünya'ya dönme yolculuğuna başladı. 7 Şubat'ta başlayan Dünya yolculuğu bugün TSİ 16:30'da Florida'da son bulması bekleniyor.

09.02.2024 - 07:40 |
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren astronot Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor. 7 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan Gezeravcı'nın bugün TSİ 16:30'da ABD'nin Florida eyaleti açıklarında denize inmesi bekleniyor.

18 GÜN UZAYDA KALDI

Hava şartlarının dönüşe engel olması nedeniyle Gezeravcı ISS'te 18 gün kaldı.

KAPSÜLDEN GEMİYE ALINACAK, HOUSTON'A GÖTÜRÜLECEK

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

13 DENEY YAPTI

Astronot Gezeravcı, ISS'te kaldığı sürede 13 adet deneye imza attı.

İNİŞİN ERTELENME İHTİMALİ DE VAR

Hava şartları inişe elverişsiz olursa ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması bekleniyor.

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