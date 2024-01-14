Türkiye'nin hava harekatı dünya basınında yankı buldu! Alman gazeteden skandal harita

Türkiye Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini bir bir imha ederken dünya da tabiri caizse bu gelişmeyi dakika dakika takip ediyor.

Dünyanın dört bir yanından pek çok haber kuruluşu bu gelişmeyi manşetine taşıdı.

Euronews 'Cuma günü Türkiye'deki bir askeri üste 9 askerin öldürülmesi sonrasında gerçekleşti' dedi.

'Türkiye, Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenliyor' manşetini atan Alman Spiegel, haberinde pek çok teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verdi.

Politico, 'Türkiye Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera 'Savunma bakanlığı, Irak'taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi' dedi.

ALMAN GAZETEDEN SKANDAL HARİTA

Alman Tagesschau gazetesi ise haberinde skandal bir harita kullandı.

Gazete Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düştü.

Haberde 'Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi' denildi

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Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı.

Al Monitor 'Türkiye Suriye ve Irak'ta misilleme saldırıları düzenledi, Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi' dedi.

Yunan Kathimerini TSK'nın 25 hedefi vurduğunu yazdı.

Haberde 'Türk tarafının aktardığına göre, bu operasyonlar Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil illerinde yerel saatle 21.00'de gerçekleştirildi' denildi.

Voice of America haberinde Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına geniş yer verdi.

Çin haber ajansı Xinhua, Türkiye'nin askerlerinin yaşamını yitirmesine misillemede bulunduğunu yazdı.

ABD merkezli Fox News 'Türkiye, Irak ve Suriye'de sığınakları, sığınakları ve petrol tesislerini tahrip ederek hava saldırıları düzenledi' dedi.